সম্প্রতি ‘md jawwad alam’ নামে এক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট ও তার বিনোদনমূলক ভিডিও ব্যবহার করে তাকে বাংলাদেশি নাগরিক দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মো. জাওয়াদ আলম নামে ওই ব্যক্তি বাংলাদেশের নয়, বরং ভারতের নাগরিক।

অনুসন্ধানে আলোচিত পোস্টগুলোতে থাকা জাওয়াদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি খুঁজে বের করে রিউমর স্ক্যানার টিম। অ্যাকাউন্টটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, জাওয়াদ একজন ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং অ্যাকাউন্টটি ভারত থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া, একই ব্যক্তির একই নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল, একটি ফেসবুক পেজ এবং একটি এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টও খুঁজে পাওয়া যায়। ওই ইউটিউব চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এটি একজন ভারতীয় ব্যবহারকারীর চ্যানেল এবং পেজ। এছাড়া ইউটিউব চ্যানেল ও অ্যাকাউন্টগুলো ভারত থেকেই পরিচালিত হচ্ছে।

Highly skilled Indians are excelling in roles that racist individuals like Lauren Witzke, who struggle to distinguish between countries like Bangladesh and India or to grasp the difference between a skit and reality, might have once claimed.



This video is of Mohammed Jawwad… https://t.co/2yaUDI4ke9