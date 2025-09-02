  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ

৩ নম্বর ট্রাইব্যুনাল করতে পারি: আইন উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, আমরা এটাও চিন্তা করছি টিনশেড খালি হয়ে (ট্রাইব্যুনাল-২) গেলে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-৩ করতে পারি।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনের সংস্কার কাজ পরিদর্শন শেষে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) আইন উপদেষ্টা এমন মন্তব্য করেন।

এ সময় গৃহায়ণ, গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান শুভ্র উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিমসহ প্রসিডিএসান টিমের অন্যান্য সদস্য ও তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা। এছাড়াও বিচার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্টার ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর মূল ভবনের সংস্কার কাজ শেষ পর্যায়ে। কয়েকদিনের মধ্যে টিনশেড ভবন থেকে ট্রাইব্যুনাল-২ মূল ভবনে স্থানান্তর করা হবে।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল টিনশেডে কাজ করছে। এখন মূল ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে মূল ভবনে চলে আসবে।

আমরা বিচার কাজে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। শুধু আইন মন্ত্রণালয় নয়, সব সরকারি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা এমনকি এটাও চিন্তা করছি টিনশেড খালি হয়ে (ট্রাইব্যুনাল-২) গেলে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-৩ ও করতে পারি। যদি তিন নম্বর ট্রাইব্যুনাল করতে পারি, তাহলে আমরা গুম বা অন্য ধরনের আন্তর্জাতিক অপরাধ আছে, সে সব অপরাধের বিচারকাজও দ্রুত সময়ে করতে পারবো।

