  2. আইন-আদালত

আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে গ্রেফতার বাকপ্রতিবন্ধী সাইদের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদালতে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে গ্রেফতার বাকপ্রতিবন্ধী সাইদ

রাজধানীর গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে গ্রেফতার বাকপ্রতিবন্ধী সাইদ শেখের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন। এদিন আসামিকে কারাগারে আটক রেখেই জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

সাইদ শেখের আইনজীবী মোহাম্মদ লিটন মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আসামির বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা নেই। ফলে তার কারামুক্তিতে আর কোনো বাঁধা নেই। জামিননামা দাখিলের পর আগামীকাল বুধবার তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এর আগে গত ২৪ আগস্ট গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে সাইদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন সাইদসহ তিনজনকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও পল্টন মডেল থানার এসআই মাকসুদুল হাসান। পরে আদালত আবেদন মঞ্জুর করে আসামিদের কারাগারে পাঠান।

পল্টন থানার এ মামলার অভিযোগে বলা হয়, দেশের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার পাশাপাশি বড় ধরনের অঘটন ঘটানোর লক্ষ্যে আসামিরা রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। একইসঙ্গে তারা বেআইনি সমাবেশ আয়োজনের চেষ্টা করেন।

এমআইএন/এনএইচআর/এএসএম

