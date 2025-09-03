বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে নিবন্ধন দিতে হাইকোর্টের রায়

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে নিবন্ধন দিতে হাইকোর্টের রায়
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নিবন্ধন চেয়ে করা আবেদন নামঞ্জর করে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেওয়া সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে রায়ের কপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতীকসহ দলটিকে নিবন্ধন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার এবং বিচারপতি ফয়সাল হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী পারভেজ হোসেন, ওমর ফারুক, গনি আমিন তনি ও ফারজানা সরকার। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মো. মুনতাসীর মাহমুদ রহমান। তাকে সহযোগিতা করেন এএনএম আশিকুর রহমান খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মেহেদী হাসান।
আদেশের বিষয়ে আইনজীবী পারভেজ হোসেন বলেন, ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর নিবন্ধন চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি। এরপর ইসির চাওয়া অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে তথ্য দাখিল করা হয়। তবে ইসি নেজামে ইসলাম পার্টির আবেদন নামঞ্জুর করে। এরপর ইসির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা চেয়ে ২০২৩ সালের ২১ মে আবেদন করা হয়। সেই আবেদনও নির্বাচন কমিশন নামঞ্জুর করে। পরে চলতি বছরের শুরুর দিকে ইসির নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন দলটির মহাসচিব মুহাম্মদ মুসা বিন ইযহার।
রিটের শুনানি নিয়ে গত ১৭ মার্চ রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুলে নিবন্ধন চেয়ে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির করা আবেদন নামঞ্জরের সিদ্ধান্ত কেন আইনগত কর্তৃত্ব ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং দলটিকে কেন নিবন্ধন দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। মঙ্গলবার ওই রুল যথাযথ ঘোষণা করে রায় দিলেন হাইকোর্ট।
