  2. আইন-আদালত

আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিলেন আনিসুল-ইনুসহ ৯ আসামি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিলেন আনিসুল-ইনুসহ ৯ আসামি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর পৃথক থানায় দায়ের করা হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় ভার্চুয়াল হাজিরা দিয়েছেন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ ৯ জন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে তাদের ভার্চুয়ালি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে হাজির দেখানো হয়। এরপর তাদের হাজিরা গ্রহণ করেন আদালত। ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগের এডিসি (প্রশাসন) মাঈন উদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

হাজিরা দেওয়া অন্য আসামিরা হলেন সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, সাবেক এমপি সাদেক খান, সাবেক এমপি মোরশেদ আলম, সাবেক এমপি লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) ফারুক খান, সাবেক এমপি ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপু, সাবেক এমপি আব্দুল্লাহ আল জ্যাকব এবং এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার।

মাঈন উদ্দিন চৌধুরী জানান, আলোচিত আসামিদের নিরাপত্তা ও আদালতের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এসব আসামির হাজিরা ভার্চুয়ালি নেওয়া হচ্ছে।

আনিসুল হক ও গোলাম কিবরিয়া টিপু হাজিরা দিয়েছেন শেরেবাংলা নগর থানার একটি হত্যা মামলায়। হাসানুল হক ইনু হাজিরা দিয়েছেন ধানমন্ডি থানার হত্যা মামলায়। কামাল আহমেদ মজুমদার দিয়েছেন ধানমন্ডি ও আদাবর থানার দুটি মামলায়।

সাদেক খান, মোরশেদ আলম ও ফারুক খান হাজিরা দিয়েছেন ধানমন্ডি থানার একটি হত্যা মামলায়। আব্দুল্লাহ আল জ্যাকব হাজিরা দিয়েছেন রূপনগর থানার একটি হত্যা মামলায়। নজরুল ইসলাম মজুমদার হাজিরা দিয়েছেন ধানমন্ডি ও যাত্রাবাড়ী থানার পৃথক দুই মামলায়।

এমআইএন/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।