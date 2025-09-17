‘ভালো থাকুক বাংলাদেশ’ আদালতে ব্যারিস্টার সুমন
দেশের যে পরিস্থিতি, ভালো থাকুক বাংলাদেশে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কারাগার থেকে নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানোর জন্য আদালতে হাজির করা হলে এ মন্তব্য করেন তিনি। এসময় বার বার একই কথা বলতে থাকেন সুমন।
এদিন জুলাই আন্দোলনকেন্দ্রিক যাত্রাবাড়ী থানার মো. রিয়াজ হত্যার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান।
গ্রেফতার দেখানোর অপর আসামিরা হলেন, সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, আনিসুল হক, আব্দুর রাজ্জাক এবং যাত্রাবাড়ী-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী মনিরুল ইসলাম মনু।
এদিকে, শুনানি চলাকালে সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুর জন্য স্যান্ডুইচ ও ড্রাই ফুড নিয়ে আসেন তার আইনজীবী মহসিন রেজা। তাকে সেই খাবার দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে অনুমতি চান এই আইনজীবী। তবে রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী এর বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে আসামিকে আদালত খাবার দেওয়ার বিষয়টি নাকচ করেন।
এ বিষয়ে আমির হোসেন আমুর আইনজীবী অ্যাডভোকেট মহসিন রেজা বলেন, আসামিকে এক ঘণ্টা পর পর খাবার খেতে হয়। এজন্য তার পছন্দের খাবর স্যান্ডুইচ ও ড্রাই ফুড আদালতে নিয়ে আসি। তবে আদালত তাকে এই খাবার দেওয়ার অনুমতি দেননি। আসামি একজন বয়স্ক ব্যক্তি, নানা অসুখে জর্জরিত। এজন্য তাকে প্রতিদিন সময় করে খাবার খাওয়াতে হয়।
মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, জুলাই অভ্যুত্থানের শেষ দিন ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন শ্রমিক মো. রিয়াজ। পরে এ ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।
