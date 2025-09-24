  2. আইন-আদালত

একই কাঠগড়ায় ছাগলকাণ্ডের মতিউর-সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমান ও সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে একইসঙ্গে কাঠগড়ায় দেখা গেছে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজের আদালতের হাজির করা হয় তাদের। এ সময় আইনজীবীদের সঙ্গে কানে কানে কথা বলতে থাকেন মতিউর রহমান। পরে কাঠগড়ায় রাখা বেঞ্চে পাশাপাশি বসেন মতিউর ও ইমরান।

এরপর দুদকের করা একটি মামলায় ইমরানকে গ্রেফতার দেখানোর জন্য আবেদন করে দুদক। শুনানি শেষে গ্রেফতার দেখান ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ।

এরপরই দুদকের করা অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় মতিউর রহমানের রিমান্ড চেয়ে শুনানি করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী ওয়াহিদুজ্জামান (লিটন ঢালী)। শুনানি শেষে আসামির জামিন নামঞ্জুর করে আদেশ দেন বিচারক।

জানা যায়, গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে সংস্থাটির ঢাকা জেলা সমন্বিত কার্যালয়-১ মতিউরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলায় এক কোটি ২৭ লাখ ৬৬ হাজার ২১৬ টাকা মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়।

এছাড়াও আসামি অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎস সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫ কোটি ২৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৯ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অর্জন করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। মামলায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ও ২৬(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ১৫ জানুয়ারি গোয়েন্দা পুলিশ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে মতিউর রহমান ও তার স্ত্রী লায়লা কানিজ লাকীকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও গত ৩ মার্চ দুপুরের দিকে ইমরান হোসেনকে গ্রেফতার করে সিআইডি।

