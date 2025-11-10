সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদিরকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ

সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদিরকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলায় সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) এ নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
প্রসিকিউশন জানায়, ২০২১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দায়ের করা একটি বিবিধ মামলায় র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উবায়দুল মোকতাদির বর্তমানে অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার রয়েছেন।
গত ৩১ অক্টোবর রাজধানীর মিরপুর থেকে র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। পরে তাকে রিমান্ডে নেওয়ার পর কারাগারে পাঠানো হয়। তিনি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। ২০১১ সালের উপনির্বাচনে তিনি প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
সাবেক মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক।
রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে। এ কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। ২০১১ সালের উপনির্বাচনে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে টানা চারবার সংসদ সদস্য হন।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৫ মে) সাবেক উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও তার স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন।
