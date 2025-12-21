এনবিআরের দুই কর্মকর্তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) যুগ্ম কর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্ত) মোহাম্মদ মোরশেদ উদ্দীন খান এবং উপ-কর কমিশনার শিহাবুল ইসলামের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুদকের পৃথক দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
আদালতে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়, মোহাম্মদ মোরশেদ উদ্দীন খান ও শিহাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্টভাবে তাদের দাখিল করা সম্পদ বিবরণী বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় রয়েছে।
দুদক জানায়, অনুসন্ধান চলাকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে যাচাই ও অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে তদন্ত দীর্ঘায়িত হওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
এ কারণে অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও যাচাই কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে সংশ্লিষ্ট দুই কর্মকর্তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জরুরি বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
আবেদনের যুক্তি ও নথিপত্র পর্যালোচনা শেষে আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে মোহাম্মদ মোরশেদ উদ্দীন খান ও শিহাবুল ইসলামের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।
