বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যান সলিম উল্লাহর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যান সলিম উল্লাহর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান সলিম উল্লাহর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৫ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
এদিন সলিমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দুদকের পক্ষে সংস্থার সহকারী পরিচালক বিষাণ ঘোষ আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, সলিমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধান চলাকালে তিনি পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন- এমন তথ্য পাওয়া গেছে।
অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে সলিমের বিদেশ গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করেন দুদকের সহকারী পরিচালক।
