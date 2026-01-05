সাবেক এমপি নূর মোহাম্মদ ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
জামালপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নূর মোহাম্মদ এবং তার স্ত্রী রওশন আরা বেগম ও ভাতিজা সাইফুল ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৫ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, নূর মোহাম্মদ ও সাইফুল ইসলামসহ তাদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আছে। এ নিয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুসন্ধান চলাকালে তারা দেশত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
অভিযোগের সুষ্ঠু ও যথাযথ অনুসন্ধানের স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের বিদেশ গমন রোধ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এমডিএএ/একিউএফ/এএসএম