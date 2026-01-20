টবি ক্যাডম্যানের চুক্তির মেয়াদ বাড়ায়নি সরকার: চিফ প্রসিকিউটর

টবি ক্যাডম্যানের চুক্তির মেয়াদ বাড়ায়নি সরকার: চিফ প্রসিকিউটর
বিশেষ পরামর্শক টবি ক্যাডম্যানের মেয়াদ সরকার নবায়ন করেনি বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে নিজ কার্যালয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
তাজুল ইসলাম বলেন, ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর বিশেষ পরামর্শক পদে টবি ক্যাডম্যানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর তার মেয়াদ শেষ হয়।
তিনি বলেন, টবি ক্যাডম্যানকে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সরকার প্রথমে মেয়াদ বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করেছিল। টবি নিজেও সরকারকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন, তিনি এক্সটেনশন (মেয়াদ বৃদ্ধি) চান। কিন্তু ফাইনালি আইন মন্ত্রণালয় চিন্তা করে জানিয়েছে, যেহেতু তাদের মেয়াদ মাত্র কয়েক দিন আছে, এ মুহূর্তে আর নতুন করে কোনো অ্যাগ্রিমেন্টে (চুক্তি) যাবে না।
২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বিশেষ পরামর্শক হিসেবে লন্ডনভিত্তিক গার্নিকা ৩৭ ল’ ফার্মের যুগ্ম প্রধান টবি ক্যাডম্যানকে নিয়োগ দেওয়া হয়। গত ১৯ নভেম্বর তার এক বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে; যা আর নবায়ন হয়নি। অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর থেকে টবি ক্যাডম্যান পরামর্শক হিসেবে আর দায়িত্ব পালন করছেন না।
