চিকিৎসা নিতে থাইল্যান্ড যেতে চান আসিফের সাবেক এপিএস, আদালতে প্রত্যাখ্যান
সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোয়াজ্জেম হোসেনের চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ড যাওয়ার অনুমতির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।
শুনানিতে মোয়াজ্জেমের পক্ষে আইনজীবী মো. রায়হান বলেন, তার মক্কেলকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি কোনো আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘন বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত নন।
আইনজীবী আরও বলেন, মোয়াজ্জেম হোসেন পড়ে গিয়ে স্পাইনাল কর্ডে আঘাত পেয়েছেন এবং সেখানে থেকে ফ্লুইড বের হচ্ছে। তিনি চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ড যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে ১৫ ফেব্রুয়ারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছিল।
শুনানি শেষে আদালত মোয়াজ্জেমের আবেদন নামঞ্জুর করেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জুলাই-আগস্ট মাসের অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব উপদেষ্টা পরিষদের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু মোয়াজ্জেম হোসেনকে সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন।
এরপর মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তদবির ও টেন্ডার-বাণিজ্যের মাধ্যমে কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছরের ২১ এপ্রিল তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
এরপর ২২ মে দুদক মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। দুদিন পর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) অবরুদ্ধ করতে আদালতে আবেদন করে, যা মঞ্জুর হয়।
