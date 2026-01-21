পিএসসির প্রশ্নফাঁস: আবেদ আলীর ছেলে সিয়াম কারাগারে

পিএসসির প্রশ্নফাঁস: আবেদ আলীর ছেলে সিয়াম কারাগারে
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্রশ্নফাঁস অভিযোগে আলোচিত সাবেক চেয়ারম্যানের গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী জীবনের ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামকে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রসিকিউশন বিভাগের কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাকির হোসেন আসামিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন গ্রহণ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন এ আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারায় দায়ের করা মামলায় সোহানুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। অনুমোদিত অভিযোগপত্র আদালতের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে।
এর আগে একই দিনে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা তানজীর আহমেদ সোহানুর রহমান সিয়ামকে গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদক জানায়, পিএসসি প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে আবেদ আলী জীবন ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোর ধারাবাহিক বিচারিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই সিয়ামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গত বছরের জানুয়ারিতে আবেদ আলী জীবনের বিরুদ্ধে প্রায় পৌনে চার কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে প্রথম মামলা করে দুদক। পরবর্তীতে তার পরিবার সংশ্লিষ্ট করে মোট তিনটি মামলা দায়ের করা হয়।
মামলার নথি অনুযায়ী, আবেদ আলীর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে তিন কোটি ৭২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৭ টাকার সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগ আনা হয়। তদন্তে তার নামে থাকা ১২টি ব্যাংক হিসাবে ২০ কোটি ৮৮ লাখ ১৬ হাজার ৯৭১ টাকা জমা এবং ২০ কোটি ৪১ লাখ ৩ হাজার ৭৪১ টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া যায়।
এই লেনদেনগুলোকে সন্দেহজনক উল্লেখ করে সে সময় দুদকের মহাপরিচালক আক্তার বলেন, এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত এবং এর প্রকৃত উৎস গোপন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
এছাড়া আবেদ আলীর স্ত্রী শাহরিন আক্তার শিল্পীর বিরুদ্ধেও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় তার বিরুদ্ধে ১ কোটি ২৬ লাখ ৬৩ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তে তার দুটি ব্যাংক হিসাবে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৩৬ টাকা জমা এবং ১ কোটি ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৫ টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া যায়, যা দুদকের ভাষায় সন্দেহজনক লেনদেন।
অন্যদিকে, আবেদ আলীর ছেলে সোহানুর রহমান সিয়ামের বিরুদ্ধে পৃথক মামলায় ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এর আগে দুদকের আবেদনের পর গত বৃহস্পতিবার আদালত আবেদ আলী জীবনকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠান।
এমডিএএ/বিএ