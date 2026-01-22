  2. আইন-আদালত

আবু সাঈদ হত্যা: রাষ্ট্রপক্ষের পরবর্তী যুক্তিতর্ক ২৫ জানুয়ারি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদ/ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ৩০ আসামির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন চলছে। পরবর্তী যুক্তিতর্ক (আর্গুমেন্ট) উপস্থাপনের জন্য আগামী ২৫ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ঠিক করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম যুক্তিতর্ক (আর্গুমেন্ট) উপস্থাপন করেন। এ সময় আসামিপক্ষের অন্যতম আইনজীবী সালাউদ্দিন রিগ্যান শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপন অসমাপ্ত অবস্থায় শুনানি মুলতবি করে আগামী ২৫ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটি রায়ের দিকে এগিয়ে যাবে। এর আগে, গত ২০ জানুয়ারি প্রসিকিউশনের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু হয়।

এই মামলায় বেরোবির সাবেক উপাচার্য হাসিবুর রশীদসহ মোট ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলামসহ ছয়জন বর্তমানে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন। বাকি ২৪ জন এখনো পলাতক।

প্রসিকিউশনের পক্ষে তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ২৫ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। কারাগারে থাকা আসামিরা হলেন এএসআই আমির হোসেন, সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান চৌধুরী, রাফিউল হাসান রাসেল এবং আনোয়ার পারভেজ। আসামিপক্ষে কোনো সাফাই সাক্ষী নেই।

আদালত সূত্র জানায়, পলাতক আসামিদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবীরা মামলার কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় গত বছরের ৬ আগস্ট। সেদিন ট্রাইব্যুনাল ৩০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। তার আগে ৩০ জুন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেওয়া হয় এবং ২৭ আগস্ট প্রসিকিউশন সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করে।

