সুপ্রিম কোর্ট প্রকাশিত বই পাওয়া যাচ্ছে মূলভবনের নিচতলায়

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বই আইন জগতে সমাদৃত হয়েছে। জনসাধারণ ও আইনি জ্ঞান পিপাসীদের জন্য বিক্রি হচ্ছে এসব বই ও স্মারকগ্রন্থ।

বই ও স্মারকগ্রন্থগুলো হলো

১. বঙ্গবন্ধু ও বিচার বিভাগ

২. Bangabandhu and Judiciary

৩. বাংলাদেশের সংবিধানের স্মারক প্রতিলিপি সংস্করণ

৪. The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh এর স্মারক প্রতিলিপি সংস্করণ

৫. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্থান, স্থাপত্য ও প্রতিবেশ

৬. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্মারকগ্রন্থ

৭. Fifty Years’ (1972-2022) Literature & Legacy

এসব বই ও স্মারকগ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের মূলভবনে সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন বিক্রয় কেন্দ্রে।

সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বইগুলো পাওয়া যাবে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকনোট ও স্মারক ডাকটিকিট পাওয়া যাবে।

এফএইচ/জেডএইচ/জিকেএস