৩ দিনের সফরে কক্সবাজার যাচ্ছেন লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ও লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি নাইমা হায়দার ৩ দিনের সফরে কক্সবাজার যাচ্ছেন আজ। সোমবার (২০ মার্চ) হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রটোকল) হাসান মো. আরিফুর রহমান প্রেরিত এক সফরসূচিতে এমন তথ্য জানা গেছে।

বিচারপতি নাইমা হায়দার সোমবার দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে বিমানযোগে কক্সবাজার পৌঁছাবেন। একইদিন বিকেল সাড়ে ৪ টায় কক্সবাজার জেলা জজ আদালতের সম্মেলন কক্ষে ‘Panel Discussion with the Bar & Bench on expansion of Legal Aid’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি থাকবেন তিনি।

এরপর মঙ্গলবার (২১ মার্চ) বিকেল ৪টায় কক্সবাজার শহরের হোটেল ওশান প্যারাডাইসে ‘Co-ordination Meeting on Strengthening local level Legal Aid Committees’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বিচারপতি নাইমা হায়দার প্রধান অতিথি থাকবেন।

পরদিন বুধবার (২২ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টায় বিচারপতি নাইমা হায়দার তিন দিনের কক্সবাজার সফর শেষে বিমানযোগে কক্সবাজার ত্যাগ করবেন বলে সফরসূচিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক মোহাম্মদ আল মামুন, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার ফারাহ্ মামুন এবং সংস্থার উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মো. হাবিবুর রহমান চৌধুরী সফরসঙ্গী হিসেবে থাকবেন।

কক্সবাজার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ সাজ্জাতুন নেছা লিপি জানান, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি নাইমা হায়দারের কক্সবাজারের প্রোগ্রামসমূহ সফল করতে প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন।

এদিকে কক্সবাজার জেলা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এস.এম আব্বাস উদ্দিন জানান, আজ বিকেল সাড়ে ৪ টায় কক্সবাজার জেলা জজ আদালতের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভা সফল করতে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

