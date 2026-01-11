  2. বিবিধ

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শীতবস্ত্র দিলো করিম-বানু ফাউন্ডেশন

প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
লক্ষ্মীপুরে করিম-বানু ফাউন্ডেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ

‘মানবতার পাশে-মানুষের কল্যাণে’ এই স্লোগানকে ধারণ করে করিম-বানু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে চর শামছুদ্দিন নুরানী দিনীয়া মাদরাসার অসহায়, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে করিম-বানু ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা মাদরাসার শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

শীতবস্ত্র কম্বল পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন অসহায়, দরিদ্র এবং শীতার্থরা। তারা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান এবং যারা এই ব্যবস্থা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

