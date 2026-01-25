দৌলতখানের অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে করিম-বানু ফাউন্ডেশন

দৌলতখানের অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে করিম-বানু ফাউন্ডেশন
ভোলার দৌলতখানে অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ‘করিম-বানু ফাউন্ডেশন’ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সংগঠনটির উদ্যোগে কয়েক শ শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে করিম-বানু ফাউন্ডেশনের কর্ণধার ইউসুফ হোসেন, মাকসুদুর রহমান ও এমরানুল হকসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় ইউসুফ হোসেন আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে করিম-বানু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুস্থদের মধ্যে সাহরি ও ইফতার বিতরণের ঘোষণা দেন। একইসঙ্গে ঈদ উপহার সামগ্রীও বিতরণ করা হবে বলে জানান তিনি।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে করিম-বানুর সন্তান মাকসুদুর রহমান জানান, তীব্র শীতের কারণে গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষজন চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। এসব মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতেই এই কম্বল বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
করিম-বানুর আরেক সন্তান এমরানুল হক বলেন, অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারার অনুভূতির মাত্রা ভিন্ন। আমরা এবার পরিকল্পনা করে দেশের অধিক শীতপ্রবণ অঞ্চলের দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের দ্বারে দ্বারে কম্বল পৌঁছে দিচ্ছি। এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
এএএইচ/এমএমকে