বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি
বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন ভবনের মিলনায়তনে অ্যাসোসিয়েশনের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। অ্যাসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি নজরুল ইসলাম ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন।
সভায় নতুন কমিটি গঠনের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা একত্রে বসে আলোচনার মাধ্যমে নতুন কমিটির ঘোষণা করেন।
অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাসে নতুন কমিটিতে নারী হিসেবে প্রথমবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সংসদ সচিবালয়ের সচিব বেগম কানিজ মওলা, মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব মো. বাবুল মিঞা ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান।
এছাড়া নতুন এই কমিটিতে সহ-সভাপতি হয়েছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফিরোজ সরকার ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।
উপ-কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. মনিরুজ্জামান মিঞা।
যুগ্ম মহাসচিব হয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব একেএম হাফিজুল্লাহ খান লিটন ও অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব নুরজাহান খানম।
৫২ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির বাকি সদস্যদের নাম দ্রুত ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
