  2. জাতীয়

কুড়িয়ে পাওয়া ৫০ হাজার টাকা মালিককে ফিরিয়ে দিলেন এসআই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুড়িয়ে পাওয়া ৫০ হাজার টাকা মালিককে ফিরিয়ে দিলেন এসআই

রাজধানীর শাহজাহানপুরে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ৫০ হাজার টাকা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছেন শাহজাহানপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) আশিকুর রহমান।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে মালিবাগ সোহাগ বাস কাউন্টারের বিপরীতে নূর স্যানিটারি দোকানের সামনে ডিউটিরত অবস্থায় টাকার বান্ডেল পড়ে থাকতে দেখেন এসআই আশিক। পথচারীদের উপস্থিতিতে তিনি টাকা উদ্ধার করে গণনা করলে দেখা যায়, সেখানে মোট ৫০ হাজার ৪১০ টাকা রয়েছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পথচারী ও দোকানিদের বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি তিনি জব্দ তালিকা তৈরি করে টাকাগুলো জিম্মায় নেন এবং মালিকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর কাউসার আহম্মেদ (৩৭) নামের এক ব্যক্তি জানান, ব্যাংক থেকে তোলা অর্থ কর্মস্থল হলি লাইফ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে যাওয়ার পথে হারিয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসাবাদে টাকার পরিমাণ ও বান্ডেলের বিবরণ সঠিকভাবে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে টাকার মালিকের হাতে অর্থ ফেরত দেন এসআই আশিক।

প্রক্রিয়া শেষে হলি লাইফ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের জিএম ও এজিএমের উপস্থিতিতে প্রাপ্তিস্বীকারপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে টাকা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। এসআই আশিকের সততা ও দায়িত্বশীলতায় মুগ্ধ হন উপস্থিত সাধারণ মানুষ।

টিটি/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।