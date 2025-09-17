ডিএনসিসির প্রশাসক এজাজকে ঘুষের প্রস্তাব করে বরখাস্ত কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজকে ঘুষের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে সংস্থাটির অঞ্চল-১–এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিজানুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ডিএনসিসি সূত্রে জানা গেছে, মিজানুর রহমান প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজকে হোয়াটসঅ্যাপে ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে খুদে বার্তা দেন। এরপর ট্র্যাকিং করে নম্বরটি ওই কর্মকর্তার বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে।
তবে প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাশিয়া সফরে যাওয়ায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের মোবাইলফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।
ওই খুদে বার্তায় মিজানুর রহমান লিখেছেন, ‘ডিটিও (পৌরকর) এর নিজ বেতন-ভাতায় দায়িত্ব নিতে চাই। স্যার যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ডিটিও (পৌরকর) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে চাই। স্যার আমি মিজানুর রহমান, আমার বর্তমান পদবি: প্রশাসনিক কর্মকর্তা অঞ্চল-১ (উত্তরা) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন।’
ওই খুদে বার্তায় ঘুষের বিষয়ে মিজানুর রহমান লেখেন, ‘স্যার কাজটি করে দিলে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব এবং আপনার জন্য এক লাখ টাকার উপহার আছে আমার পক্ষ থেকে।’ শেষে ‘শ্রদ্ধান্তে আপনার বাধ্যগত মিজানুর রহমান’ লেখা ছিল।
এদিকে মিজানুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করতে একটি অফিস আদেশ জারি করেছে ডিএনসিসি।
৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ মামুন-উল হাসানের সই করা ওই অফিস আদেশে বলা হয়েছে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, অঞ্চল-১, প্রশাসন শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বসহ সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, ৬, ৭ ও ৮ (অ.দা.) মিজানুর রহমানকে উত্তর সিটি করপোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯–এর ৪৯–এর (ক), (খ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) উপবিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ, অদক্ষতা, দুর্নীতি বা প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক একই বিধিমালার ৫৫–এর (১) উপবিধি মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। এ সময় বিধি মোতাবেক তিনি খোরাকি ভাতা পাবেন।
