ঢামেকে দালালচক্রের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ৭

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৪ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের আইসিইউ রোগী ভাগাভাগি ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দালালচক্রের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে সাতজন আহত হয়েছেন।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রথমে জরুরি বিভাগের সামনে, পরে হাসপাতালের পাশে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ সংঘর্ষ হয়।

আহতরা হলেন- শাহাদাত গ্রুপের নওশাদ, আনিসুর রহমান, রিপু। রিয়াজ ও বিল্লাল গ্রুপের ইমন,বাঁধন ও সুমন। তাদের মধ্যে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইমনের মাথায় গুরুতর জখম হয়েছে এবং বাঁধনের হাত ভেঙে গেছে।

হাসপাতালের কর্মচারীরা জানান, ঢামেকে আইসিইউ রোগী ভাগাভাগি ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই এই সংঘর্ষ ঘটে, প্রথমে নওশাদকে মারধর করা হয়, পরে শাহাদাত গ্রুপের পাল্টাপাল্টি আক্রমণ চালায়।

হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার মো. শিপন বলেন, শাহাদাত গ্রুপ ঢামেক থেকে রোগী ভাগিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। এ নিয়ে ইমনসহ কয়েকজন আপত্তি করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে সমিতি ঘরের সামনে হামলা চালান।

অভিযোগ অস্বীকার করে দালালচক্রের নেতা শাহাদাত বলেন, বুধবার রাতে জরুরি বিভাগের সামনে বিল্লাল, সুমন, নাসির, ইমন, দুলাল, শাফিনসহ কয়েকজন আমাদের লোক নওশাদকে বেধড়ক মারধর করেন। পরে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালের মালিক আনিসুর রহমান ঘটনাস্থলে এলে দুইপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও একপর্যায়ে মারামারি হয়।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালের মালিক আনিসুর রহমান বলেন, ঢামেকের জরুরি বিভাগের সামনে আমার গাড়িচালক নওশাদকে কয়েকজন মারধর করে আহত করেন। আমি বিষয়টি জানতে চাইলে তারা আমাদের ওপরও হামলা চালায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, ঢামেকের জরুরি বিভাগের সামনে ও হাসপাতালের বাইরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আমরা জানতে পেরেছি এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

