নারী বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলনে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক

নারী বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলনে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক
ইসলাম ধর্মে নারীর ভূমিকা ও অধিকার বিষয়ে আগামী বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে একটি বৈশ্বিক সম্মেলনের আয়োজন করবে। এতে শীর্ষ মুসলিম আলেম, গবেষক ও নীতিনির্ধারকরা অংশ নেবেন এবং নারীর অধিকার অগ্রগতিতে সেরা চর্চাগুলো তুলে ধরা হবে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে অন্তর্বর্তী সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ এবং তুরস্কের সামাজিক সেবা মন্ত্রী মাহিনুর ওজদেমির গোকতারের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বৈঠকে দুই দেশ সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত বিনিময় জোরদার করার পাশাপাশি পরিচর্যা অর্থনীতি ও সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন মানদণ্ড স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়।
তুরস্ক তাদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ নারী পরিচর্যাকারী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন শারমীন মুরশিদ।
নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ সিডাও (CEDAW)-তে অনুসমর্থন দেওয়া দুই দেশ মুসলিম সমাজে নারীর অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের দিকগুলো ভাগাভাগি করার বিষয়ে একমত হয়েছে।
এমইউ/এএমএ