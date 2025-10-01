অনুদান স্থগিত, সীমিত সেবা দেবে মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজ
অনুদান স্থগিত থাকার কারণে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে না। তবে জরুরি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ অব্যাহত থাকবে।
বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে দূতাবাসের পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
দূতাবাসের পোস্টে উল্লেখ বলা হয়, অনুদান স্থগিত থাকার কারণে পূর্ণ কার্যক্রম পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্ট নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে না। তবে জরুরি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এর ব্যতিক্রম হবে।
এতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে নির্ধারিত পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা চালু থাকবে। এছাড়া সেবা ও কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য জানতে সবাইকে travel.state.gov ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
