জাল নোটের মামলায় চট্টগ্রামে এক আসামির ১৪ বছর কারাদণ্ড

জাল নোটের মামলায় চট্টগ্রামে এক আসামির ১৪ বছর কারাদণ্ড
চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানার জাল নোট জব্দের মামলায় এক আসামিকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অপর একজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রাম মহানগর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৮ এর বিচারক বেগম সিরাজাম মুনীরা এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডিত আসামি হলেন কক্সবাজারের পেকুয়া থানার মহিউদ্দিন আল আজাদ (৩০)। খালাসপ্রাপ্ত আসামি মো. জাকির শেখ।
ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ জানান, ছয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত মহিউদ্দিন আল আজাদকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। রায় ঘোষণার সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। অন্যদিকে, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মো. জাকির শেখকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২০ সালের ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে নগরের কোতোয়ালী থানার চন্দনপুরা এলাকার ফেরদৌস টাওয়ারের সামনে মহিউদ্দিন আল আজাদ বাদী মো. নিজাম উদ্দিনের ভাগ্নে ফাহিম মোর্শেদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেনার সময় ৭৮ হাজার টাকার জাল নোট প্রদান করেন।
পরে ফাহিম টাকাগুলো বাদীর কাছে দিলে তিনি হিসাবের সময় বুঝতে পারেন, টাকা জাল। এ ঘটনায় বাদী নিজাম উদ্দিন কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করেন।
তদন্তে বেরিয়ে আসে, মহিউদ্দিন আল আজাদ ওই জাল টাকা মো. জাকির শেখের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন এবং পরস্পর যোগসাজশে তা ব্যবহার করেন। ২০২৩ সালের ১৫ জানুয়ারি দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দেন আদালত।
শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য- প্রমাণে মহিউদ্দিন আল আজাদের অপরাধ প্রমাণিত হলেও জাকির শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস দেওয়া হয়।
