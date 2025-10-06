ভোটার হতে ৫৪ হাজার প্রবাসীর আবেদন
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেয়ার জন্য ৫৪ হাজার প্রবাসী আবেদন করেছেন। সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে, ২০ হাজার ৯৩৮টি। এদের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন ৩২ হাজার ৭০৭ জন প্রবাসী।
নির্বাচন কমিশন (ইসি) বর্তমানে ১০টি দেশের ১৭টি স্টেশন (দূতাবাস/মিশন অফিস) থেকে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।
জানা গেছে, ১০টি দেশ থেকে মোট আবেদন পড়েছে ৫৩ হাজার ৯০৯টি। যাচাই-বাছাইয়ে বাদ পড়েছে চার হাজার ৬৭৫টি আবেদন। তদন্ত সম্পন্ন করে অনুমোদন হয়েছে এমন আবেদনের সংখ্যা ২৪ হাজার ৭০৫টি। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আঙুলের ছাপ ও ছবি নেওয়া হয়েছে ৩২ হাজার ৭০৭ জনের।
এছাড়া, তদন্ত শেষে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এমন আবেদনের সংখ্যা ৬৮০টি। উপজেলায় তদন্তে রয়েছে ২৩ হাজার ৮৪৫ জনের আবেদন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বাংলাদেশ দূতাবাসে তথ্য আপলোডের অপেক্ষায় রয়েছে ৭ হাজার ৮৮৫ জনের তথ্য। আর আপলোড করা হয়েছে ২১ হাজার ৮৮১ জন প্রবাসীর তথ্য।
সৌদি আরবে চার হাজার ৪৬১টি, ইতালিতে সাত হাজার ২৫০ টি, যুক্তরাজ্যে ১০ হাজার ৮১৬টি, কুয়েতে চার হাজার ৪৫৪ টি, কাতারে তিন হাজার ৪৬০টি, মালয়েশিয়ায় এক হাজার ১৯৬ টি, অস্ট্রেলিয়ায় ৩৯২টি, কানাডায় ৮৮১ টি এবং জাপানে ৭১ টি আবেদন পড়েছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র, মালদ্বীপ, জর্ডান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওমান, ফ্রান্স, স্পেন, বাহারাইন ও সিঙ্গাপুরে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি পেয়েছে ইসি। শিগগিরই এসব দেশেও কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এরই মধ্যে ইসি সচিব আখতার আহমেদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে এ কার্যক্রম তদারকি করতে।
