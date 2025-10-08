  2. জাতীয়

বঙ্গোপসাগরে পাঁচদিন ধরে ভাসা ট্রলারসহ ২৬ জেলে উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪১ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পাঁচদিন ধরে ভাসতে থাকা একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৬ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বুধবার (৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)-এর সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ রেজা উল-করিম শাম্মী এ তথ্য জানান।

আইএসপিআর জানায়, ট্রলারটি গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝসমুদ্রে আটকা পড়ে। এতে ট্রলারে থাকা ২৬ জন জেলে পাঁচদিন ধরে খাবার ও পানির সংকটে পড়েন। খবর পেয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর টহল জাহাজ দ্রুত উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়।

পরবর্তীতে নৌবাহিনীর সদস্যরা জেলেদের নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করেন। বর্তমানে তারা সুস্থ আছেন এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে।

নৌবাহিনী জানায়, সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত জেলে ও জাহাজ উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি তারা নিয়মিতভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

