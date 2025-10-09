ড. তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে উপদেষ্টা পরিষদের শোক প্রস্তাব গ্রহণ

ড. তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে উপদেষ্টা পরিষদের শোক প্রস্তাব গ্রহণ
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ, দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার জন্য মাগফেরাত কামনা করা হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানান।
এমআইএইচএস/এএসএম