  2. জাতীয়

৯৯৯ এ ফোন, কবরস্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
৯৯৯ এ ফোন, কবরস্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
৯৯৯-এ ফোন পেয়ে একটি কবর থেকে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ. ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে একটি কবর থেকে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে।

জরুরি বিভাগের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান।

আনোয়ার সাত্তার বলেন, রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানাধীন জগদীশপুর থেকে একজন কলার ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ নম্বরে ফোন করে জানান, সেখানে কবরস্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি ভাঙা কবরে তারা বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে পেয়েছেন। ৯৯৯ কলটেকার কনস্টেবল শাখাওয়াত কলটি গ্রহণ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে বেগমগঞ্জ থানায় দ্রুত অস্ত্র উদ্ধারে ব্যবস্থা জন্য বিষয়টি জানানো হয়।

উদ্ধার তৎপরতার বিষয়টি তদারক এবং সমন্বয় করছিলেন ৯৯৯ এসআই রেজাউল করিম।

তিনি বলেন, সংবাদ পেয়ে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি ভাঙা কবর থেকে দেশে তৈরি ৫টি নতুন একনলা বন্দুক এবং এবং ১টি পাইপগান উদ্ধার করে। আগ্নেয়ায়স্ত্রগুলো চন্দ্রগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

কেআর/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।