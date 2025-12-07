শাহজালালে যাত্রীর লাগেজে মিললো ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর কাছ থেকে ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় এক কোটি ৩২ লাখ ৬৪ হাজার ৩৯৫ টাকা।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি এসব ইউরো উদ্ধার করে।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) জানায়, আজ সকাল ১০টা ২০ মিনিটে নিরাপত্তা তল্লাশি চলাকালীন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের (বিজি-৩৫৫) রোমগামী ফ্লাইটের বহির্গামী যাত্রীর লাগেজে লুকানে অবস্থায় ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো শনাক্ত করা হয়।
পরে বিমানবন্দর কাস্টমসকে অবহিত করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
এমএমএ/ইএ/এমএস