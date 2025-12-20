  2. জাতীয়

পল্লবীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩টি রিভলভার ও ৭৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
পল্লবীতে উদ্ধারকৃত অস্ত্র

রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তিনটি রিভলভার ও ৭৩ রাউন্ড তাজা গুলিসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, শুক্রবার বিকেলে পুলিশের একটি বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে মিরপুর-১১ এর ব্লক-সি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কিছু অস্ত্র ও গুলি রয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে তিনটি রিভলভার, ৭৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, একটি রিভালবারের কাভার, একটি চাপাতি ও দুটি ছোট ছুরি উদ্ধার করে পল্লবী থানা পুলিশ।

উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর উৎস এবং মূল রহস্য উন্মোচনে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিএমপির এই কর্মকর্তা।

