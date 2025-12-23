  2. জাতীয়

৯৯৯ এ কল দিয়ে ছিনতাইকারীকে পুলিশে দিলো জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০১:৪৯ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর/ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় চালককে শ্বাসরোধ করে মোটরচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে মো. হারুন (৩২) নামে ছিনতাই চক্রের এক সদস্যকে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সোমবার দিবাগত রাতে পটিয়া বাইপাস সড়কের পাশে বাকখালী বড়ুয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ বলছে, আটক হারুন পেশাদার ছিনতাইকারী দলের সদস্য এবং পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের পাঠানপাড়া এলাকার মো. সেলিমের ছেলে। এ ঘটনায় অটোরিকশা মালিক শয়ন মজুমদার বাদী হয়ে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পটিয়া পৌরসদরের তালতলাচৌকি এলাকার মো. আমির হোসেন নামের এক অটোরিকশাচালক তার মোটরচালিত অটোরিকশা নিয়ে সোমবার দুপুর ১টার দিকে বের হন। এ সময় পৌরসদরের পোস্ট অফিস এলাকা থেকে ছিনতাইকারী হারুন যাত্রী সেজে পুরো দিনের জন্য অটোরিকশাটি ভাড়া করে নেয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির কথা বলে ৮০০ টাকা ভাড়ায় অটোরিকশা ভাড়া নেয়। সোমবার বেলা গড়িয়ে রাত ৮টার সময় পটিয়া বাইপাস বড়ুয়ারপাড়া ভদেয়ার টেক এলাকায় পৌঁছালে চালককে কোমরের বেল্ট পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায়। এ সময় অটোরিকশাচালক আমির হোসেনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এসে ছিনতাইকারী হারুনকে ধরে ফেলে। চালক আমির হোসেন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী রাসেল বড়ুয়া জানান, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে চালক চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন এসে ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য হারুনকে ধরে ফেলে। এ সময় স্থানীয়রা ৯৯৯ এ কল দিলে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। ছিনতাইকারীকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। পটিয়া বাইপাস এলাকায় নিয়মিত চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

পটিয়া থানার ওসি মো. জিয়াউল হক বলেন, ছিনতাইচক্রের সঙ্গে জড়িত হারুনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ চক্রের সঙ্গে আরও কেউ আছে কি না তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার আটক হারুনকে আদালতে পাঠানো হবে।

