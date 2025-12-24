আবাসন খাতে প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার আহ্বান এনএইচএ চেয়ারম্যানের

আবাসন খাতে প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার আহ্বান এনএইচএ চেয়ারম্যানের
আবাসন খাতে দায়িত্বশীলতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের (এনএইচএ) চেয়ারম্যান মোছা. ফেরদৌসী বেগম। তিনি বলেন, রিহ্যাবসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যেন আবাসন কোম্পানিগুলো নিয়ে কোনো অভিযোগ না ওঠে এবং প্রবাসী ও মধ্যবিত্তদের স্বপ্নের আবাসন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চার দিনব্যাপী আবাসন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রিহ্যাব সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজউকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম। বক্তব্য দেন রিহ্যাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, সহ-সভাপতি আক্তার বিশ্বাস প্রমুখ। এসময় বিভিন্ন আবাসন কোম্পানির প্রধান নির্বাহীসহ রিহ্যাবের সাবেক ও বর্তমান নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ফেরদৌসী বেগম বলেন, রিহ্যাব যেসব কাজ করে থাকে তার সঙ্গে ন্যাশনাল হাউজিংয়ের কার্যক্রমের যথেষ্ট মিল রয়েছে। আবাসন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। এই খাতের সঙ্গে নানা পেশাজীবীর কর্মসংস্থান ও সরকারের রাজস্ব আদায় জড়িত। সুন্দর ও টেকসই আবাসন গড়তে দক্ষ কারিগরি ভূমিকা অপরিহার্য। স্বপ্নিল আবাসন গড়ে তুলতে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করতে চাই।
এনএইচএ চেয়ারম্যান আরও বলেন, তবে কিছু আবাসন কোম্পানিকে ঘিরে বিভিন্ন অভিযোগ ও আপত্তি উঠে আসে। অনেক ক্ষেত্রে কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। আমরা চাই সবাই মিলে সবার জন্য কাজ করবো, যেন কোনো অভিযোগ না থাকে। এ বিষয়ে রিহ্যাব কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করছি।
ফেরদৌসী বেগম বলেন, আবাসন খাতে প্রবাসী ও রেমিট্যান্স যোদ্ধারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করেন। তাই সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্বশীল ও কমিটমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) অনুযায়ী নির্ধারিত এফএআর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) মেনে প্রকল্প বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নিয়ম মেনে কাজ করলে সড়ক ও অবকাঠামো আরও প্রশস্ত ও পরিকল্পিত হবে।
সবুজ ও পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে মোছা. ফেরদৌসী বেগম বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা মাথায় রেখে আবাসন পরিকল্পনা করতে হবে। পাশাপাশি নারীদের নিরাপদ আবাসনের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে, কারণ দেশে এখনো নারীদের জন্য নিরাপদ আবাসনের সংকট রয়েছে।
