ওসমান হাদির কবর ঘিরে আজও মানুষের ঢল
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর আটদিন পেরিয়ে গেলেও তার কবর জিয়ারতে মানুষের আগ্রহ কমেনি। আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধস্থলে হাদির কবর দেখতে কয়েক শতাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত হন।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে আসরের নামাজের পর হাদির কবর দেখার জন্য নজরুল সমাধিসৌধের গেট খুলে দেওয়া হয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভেতরে প্রবেশ করেন।
ওসমান হাদির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জিয়ারত ও মোনাজাত করেন তারা। মোনাজাতে অনেকেই অশ্রুসজল চোখে হাদির হত্যার বিচার দাবি করেন, কেউ কেউ খুনিদের নিয়ে বিলাপও করেন।
পরিবারসহ হাদির কবর জিয়ারত করতে আসা হালিম শেখ বলেন, হাদির দাফনের তৃতীয় দিন দূর থেকে জিয়ারত করেছি। আজ শুক্রবার হওয়ায় আবার উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহ হাদিকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। বাংলাদেশে আরও এমন হাদির জন্ম হোক, এ দোয়া করি।’
ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসা একজন মা বলেন, আমার ছেলেকে আমি ওসমান হাদির মতো করে গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ। যে ওসমান হাদি বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ, সে হাদি এ বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নেবে।
এফএআর/এমএএইচ/এএসএম