গুলিস্তানে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আগুন নিয়ন্ত্রণে

গুলিস্তানে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আগুন নিয়ন্ত্রণে
রাজধানীর গুলিস্তানের খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সে লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিটের চেষ্টায় দেড় ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিটের চেষ্টায় ৬টা ৫৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
এর আগে আগুনের ঘটনা ঘটলে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার বলেন, গুলিস্তান জিরো পয়েন্টের খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সে বিকেল ৫টা ২৮ মিনিটে আগুন লাগে। আটতলা ভবনটির ছাদে থাকা গুদামে এ ঘটনা ঘটে। সংবাদ পেয়ে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের নয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
