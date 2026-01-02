  2. জাতীয়

৯৯৯

থার্টি ফার্স্টে আতশবাজি ও উচ্চ শব্দে গান, অভিযোগ জানালেন ৩৮১ জন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
থার্টি ফার্স্টে আতশবাজি ও উচ্চ শব্দে গান, অভিযোগ জানালেন ৩৮১ জন
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজধানীজুড়ে পটকা-আতশবাজি ফোটান নগরবাসী/ছবি: তৌহিদুজ্জামান তন্ময়

ইংরেজি নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে আতশবাজি ও উচ্চশব্দে গান-বাজনার কারণে দেশজুড়ে শব্দদূষণ সংক্রান্ত বিপুলসংখ্যক অভিযোগ এসেছে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ। ৯৯৯ কর্তৃপক্ষ জানায়, নববর্ষের প্রাক্কালে ৩১ ডিসেম্বর এবং নববর্ষের দিন ১ জানুয়ারি—এই দুই দিনে শব্দদূষণ সংক্রান্ত মোট ৩৮১টি ফোনকল গ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে ঢাকা মহানগর এলাকা থেকে এসেছে ৯৬টি এবং দেশের অন্যান্য বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে ২৮৫টি অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ৯৯৯-এর পুলিশ পরিদর্শক (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) আনোয়ার সাত্তার এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, অভিযোগগুলোর বেশিরভাগই ছিল আতশবাজি ফোটানো, উচ্চশব্দে গান-বাজনা ও মাইকের অতিরিক্ত ব্যবহার সংক্রান্ত। প্রতিটি অভিযোগের ক্ষেত্রে ৯৯৯ থেকে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে অবহিত করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তিনি জানান, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক তৎপর ছিল।

এদিকে শব্দদূষণ রোধে আইন মেনে উৎসব উদযাপনের জন্য নাগরিকদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

টিটি/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।