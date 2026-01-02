৯৯৯
থার্টি ফার্স্টে আতশবাজি ও উচ্চ শব্দে গান, অভিযোগ জানালেন ৩৮১ জন
ইংরেজি নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে আতশবাজি ও উচ্চশব্দে গান-বাজনার কারণে দেশজুড়ে শব্দদূষণ সংক্রান্ত বিপুলসংখ্যক অভিযোগ এসেছে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ। ৯৯৯ কর্তৃপক্ষ জানায়, নববর্ষের প্রাক্কালে ৩১ ডিসেম্বর এবং নববর্ষের দিন ১ জানুয়ারি—এই দুই দিনে শব্দদূষণ সংক্রান্ত মোট ৩৮১টি ফোনকল গ্রহণ করা হয়।
এর মধ্যে ঢাকা মহানগর এলাকা থেকে এসেছে ৯৬টি এবং দেশের অন্যান্য বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে ২৮৫টি অভিযোগ।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ৯৯৯-এর পুলিশ পরিদর্শক (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) আনোয়ার সাত্তার এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, অভিযোগগুলোর বেশিরভাগই ছিল আতশবাজি ফোটানো, উচ্চশব্দে গান-বাজনা ও মাইকের অতিরিক্ত ব্যবহার সংক্রান্ত। প্রতিটি অভিযোগের ক্ষেত্রে ৯৯৯ থেকে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে অবহিত করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
তিনি জানান, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক তৎপর ছিল।
এদিকে শব্দদূষণ রোধে আইন মেনে উৎসব উদযাপনের জন্য নাগরিকদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
