৯৯৯-এ ফোনকল: চুরি হওয়া মিনিট্রাক উদ্ধার এক ঘণ্টায়, গ্রেফতার ২

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
মিনিট্রাক চুরিতে জড়িত গ্রেফতার দুই ব্যক্তি

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকলের এক ঘণ্টার মধ্যেই চুরি হওয়া একটি মিনিট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতাররা হলেন- মো. জুবায়ের হোসেন (১৮) ও মো. রাজীব (২২)।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ৯৯৯-এর পুলিশ পরিদর্শক (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) আনোয়ার সাত্তার এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গাজীপুরের জয়দেবপুর এলাকা থেকে এক নারী ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’-এ ফোন করে জানান, তার একটি মিনিট্রাক চুরি হয়ে গেছে। গাড়িটিতে সংযুক্ত জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, মিনিট্রাকটি গাজীপুরের শফিপুর এলাকায় চলমান রয়েছে।

ফোন করে ওই নারী জানান, ব্যাংক ঋণ নিয়ে তিনি গাড়িটি কিনেছেন এবং মাসিক কিস্তি পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে সংসার পরিচালনা করেন। এ অবস্থায় গাড়িটি উদ্ধারের জন্য তিনি জরুরি সহায়তা চান।

কলটি গ্রহণ করেন ৯৯৯ কলটেকার কনস্টেবল জাহিদ হাসান ফয়সাল। উদ্ধার তৎপরতা তদারক ও সমন্বয় করেন ৯৯৯ ডিসপাচার এসআই শরিফুল ইসলাম। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে গাজীপুর জেলা পুলিশ নিয়ন্ত্রণকক্ষকে অবহিত করা হয়।

৯৯৯ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জয়দেবপুর থানা পুলিশের একটি টহলদল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে শফিপুর ফ্লাইওভারের ওপর ব্যারিকেড দিয়ে মিনিট্রাকটি উদ্ধার করে। এ সময় মিনিট্রাক থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধার মিনিট্রাকের মালিক নারীকে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া শেষে গাড়িটি তার কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় একটি মামলা রুজুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

