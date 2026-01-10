সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে ‘স্বপ্ন সারথি সম্মেলন’

সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে ‘স্বপ্ন সারথি সম্মেলন’
সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরতে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘স্বপ্ন সারথি সম্মেলন-২০২৬’।
‘স্বপ্নের সারথি হই- নিজেকে বদলাই, দেশ বদলাই’ প্রতিপাদ্য নিয়ে শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকার কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এ সম্মেলন হয়। এতে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বপ্নবান শিশু-কিশোর, শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং মানবিক ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন।
সকাল সাড়ে ৮টায় নিবন্ধনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ সম্মেলনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন কার্যক্রম, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, স্বপ্ন ছোঁয়ার গল্প, অতিথিদের বক্তব্য, স্বেচ্ছাসেবীদের অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল।
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (এসইএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল। তিনি বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানো কেবল দান নয়, এটি ভবিষ্যৎ সমাজ বিনির্মাণের বিনিয়োগ। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ।
তিনি আরও বলেন, ‘স্বপ্ন সবাই দেখে, কিন্তু সুযোগের অভাবে অনেক শিশুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই থেমে যায়। সরকার কী করছে- এই প্রশ্নের পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেককে ভাবতে হবে আমরা কী করছি। কারণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা আসে জনগণের অর্থ থেকেই, আর সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাও সমানভাবে স্বপ্ন দেখার অধিকার রাখে।’
সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অবহেলার কারণে সমাজের একটি বড় অংশের শিশু স্বপ্ন দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে সম্মিলিত মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে এসব শিশু-কিশোরের সম্ভাবনা বিকাশ সম্ভব। স্বপ্ন সারথি সম্মেলন সেই সম্ভাবনারই একটি বাস্তব উদাহরণ।
স্বপ্ন সারথি সম্মেলন আয়োজন করে আমাদের পাঠশালা, হাসিমুখ, ছায়াতল বাংলাদেশ, ঈদগাহ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নতুনের শান্তি নিবাস, মজার ইশকুল, স্বদেশ মৃত্তিকা আদর্শ বিদ্যানিকেতন, আপন ফাউন্ডেশন, ছওয়াব ফাউন্ডেশন ও ইয়ুথ ফর বাংলাদেশ। সম্মেলনের অনুপ্রেরণায় ছিল এসইএল। সংহতি প্রকাশ করে যোগ দেয় আলোর দিশারী, স্বপ্ন সারথিসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন।
দিনব্যাপী এ আয়োজনে বক্তারা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আয়োজকদের আশাবাদ, বিভিন্ন দাতব্য ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এই সম্মিলিত প্রয়াস ভবিষ্যতে একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
