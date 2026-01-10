  2. জাতীয়

সাভারে বাসের ধাক্কায় আহত অটোচালকের ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
মো. মহির উদ্দিনের জাতীয় পরিচয়পত্র/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারে বাসের ধাক্কায় আহত অটোচালক মো. মহির উদ্দিন (৩৮) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টারে তার মৃত্যু হয়।

নিহত মহির মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার মুল্লুক চান মোল্লার ছেলে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

মহিরের মামা মো. রাসেল জানান, গত ৭ জানুয়ারি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালিয়ে সাভারে যাওয়ার পথে একটি বাস হেমায়েতপুরে মহিরকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হলে তাকে প্রথমে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেক হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছিল।

হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

