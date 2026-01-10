বনশ্রীতে কিশোরীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীর একটি বাসা থেকে ফাতেমা আক্তার নিলি (১৭) নামের এক কিশোরীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেলে দক্ষিণ বনশ্রীর এল ব্লকের ২/১ নং (প্রীতম ভিলা) বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
ডিএমপির খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি হত্যাকাণ্ড। দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে যেকোনো সময় ওই তরুণীকে হত্যা করা হতে পারে।
জানা গেছে, নিহত ফাতেমা আক্তার নিলি হবিগঞ্জের লাখাই থানার বামৈন গ্রামের সজিব মিয়ার মেয়ে।
কেআর/ইএ/এএসএম