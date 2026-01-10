‘চাকরি করবো না, চাকরি দেবো’ হোক জাতীয় স্লোগান: ড. আব্দুল মজিদ

‘চাকরি করবো না, চাকরি দেবো’ হোক জাতীয় স্লোগান: ড. আব্দুল মজিদ
দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ‘চাকরি করবো না, চাকরি দেবো’—এই মন্ত্রকে জাতীয় স্লোগানে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।
তিনি বলেন, উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে দেশে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে হবে এবং এর জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা অপরিহার্য।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ বি.কে টাওয়ারে ‘কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব’ শীর্ষক মুক্ত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গ্রীন কমিউনিটি এন্ট্রাপ্রেনিয়র ক্লাব লিমিটেড ও গ্রীন বিজনেস লাউঞ্জ যৌথভাবে এই সংলাপের আয়োজন করে।
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা উদ্যোক্তা হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। তাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সাবেক রেক্টর ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রশাসক মো. আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার। তিনি কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরে শিক্ষক, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
গ্রীন কমিউনিটি এন্ট্রাপ্রেনিয়র ক্লাব লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট মো. আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডা. রুহুল আমিন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব আতাউর রহমান এবং আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক নওয়াব আলী ভূঁইয়া।
বক্তারা বলেন, কেবল সরকারের একার পক্ষে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করতে হবে এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিটিজেন কেয়ার বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মুনিরা পারভীন, ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আমাতুন নুর, নারী উদ্যোক্তা সালমা বেগম, কৃষিবিদ আনোয়ার হোসেন এবং বার্ড-এর সাবেক পরিচালক মো. আবদুল মান্নান। মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীরা উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
ইএ