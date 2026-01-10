ঢামেকে চোর সন্দেহে স্বামী-স্ত্রীকে গণধোলাই
ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে মোবাইল চোর সন্দেহে স্বামী ও স্ত্রী পরিচয় দানকারী দুই জনকে আটক করেছে ঢামেকের ডিউটি আনসার সদস্যরা।
আটককৃতরা হলেন- আকলিমা আক্তার বৃষ্টি (১৮) ও মো. রুবেল (২৮)।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে দু’জনকে জনতা গণধোলাই দিলে ঢামেকের আনসার সদস্যেরা এসে তাদের উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।
ঢামেক হাসপাতালের আনসারের প্লাটুন কমান্ডার মো. আলমগীর হোসেন জানান, ঢামেকের জরুরি বিভাগের এক্স-রের সামনে এক রোগীর স্বজনের নিকট থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন তারা। পরে জনতা গণধোলাই দিলে আমাদের ডিউটিরত আনসার সদস্যরা তাদের দু’জনকে উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে আসলে জিজ্ঞাসাবাদে মোবাইল চুরির কথা স্বীকার করে।
তিনি আরও জানান, আটককৃতদের শরীর তল্লাশি করে বৃষ্টির কাছে থেকে ২৪ টি গাঁজার পুরিয়া ও পোটলা পাওয়া যায়। পরে ঢাকা মেডিকেলের পুলিশ ক্যাম্পে সোপর্দ করা হয়। তারা কামরাঙ্গীরচর আলিনগর এলাকায় থাকতেন। স্বামী-স্ত্রী তারা দুজনেই চোর ও মাদক বিক্রির চক্রের সদস্য।
