দুর্বৃত্তের গুলিতে জামায়াতকর্মী নিহত, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৯ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে জামাল (৩০) নামে এক জামায়াত কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৮টার দিকে উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের শাহনগর দিঘীরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জামাল স্থানীয়ভাবে ‘শিবির জামাল’ নামে পরিচিত। আহত ব্যক্তির নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে অজ্ঞাত তিন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে হঠাৎ গুলি চালায়। এতে জামাল গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। একই ঘটনায় আরেকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পাশের একটি পুকুরে পড়ে যান। পরে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুহূর্তের মধ্যে গুলির শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। হামলার পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি সংঘর্ষজনিত গুলির ঘটনা হতে পারে। নিহত ব্যক্তির মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) রফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। কী কারণে এই হামলা হয়েছে এবং কারা জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

