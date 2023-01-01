  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে মিনিবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৫ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের পটিয়ায় মিনিবাসের ধাক্কায় ইমতিয়াজ মাহমুদ ইমন (২২) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের পেছনে থাকা আরও দুই আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে পটিয়া বাইপাস সড়কের ইন্দ্রপোল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমন চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের মুরাদাবাদ এলাকার মোস্তাক আহমদের ছেলে। আহত দুজন হলেন- চন্দনাইশ উপজেলার উত্তর কাঞ্চনাবাদ এলাকার মো. জসিম উদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ নয়ন (২৩) এবং উত্তর কাঞ্চনা পূর্ব এলাহাবাদ গ্রামের শাহ আলমের ছেলে মো. ফোরকান (২৫)।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, পটিয়ামুখী একটি মিনিবাসকে মোটরসাইকেলটি ওভারটেক করে সামনে যাওয়ার সময় বাসটির সামনের অংশের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলসহ তিন আরোহী বাসের নিচে চলে যান। এ সময় মোটরসাইকেল চালক ইমন বাসের চাকার নিচে চাপা পড়েন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ইমনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত নয়নকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপর আহত ফোরকান চন্দনাইশের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেলে চিকিৎসা নেন।

হতাহতদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তরা পটিয়ার মনসা এলাকায় একটি দাওয়াতে অংশ নিতে এসেছিলেন। দাওয়াত শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন।

পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাইওয়ে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও মিনিবাসটি হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ঘটনার পর মিনিবাসের চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।

