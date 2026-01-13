শাহবাগে অচেতন অবস্থায় পড়েছিল বৃদ্ধ, ঢামেকে মৃত্যু
রাজধানীর শাহবাগ থানার জাতীয় জাদুঘরের সামনের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৬০) এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানা উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. তৌফিক আহমেদ জানান, আমরা খবর পেয়ে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে সামনের ফুটপাতে অচেতন অবস্থায় এক বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখি। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢামেকে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, নিহত ব্যক্তির নামপরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আশপাশে লোকের মুখে জানতে পারি নিহত বৃদ্ধ ভবঘুরে প্রকৃতির ছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নামপরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলেও জানান তিনি।
এমআরএম/এমএস