হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলা, সর্বোচ্চ শাস্তি প্রত্যাশা দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
দুদকের আইনজীবী জহিরুল ইসলাম, ফাইল ছবি

রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা সরকারি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন রেহানার ছেলে-মেয়েদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় আদালতে অভিযোগ প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নথিপত্র ও দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী জহিরুল ইসলাম। মামলায় যুক্ত ধারাগুলোর আলোকে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রত্যাশা করছে রাষ্ট্রপক্ষ।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ-৪ আদালতে শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর জহিরুল ইসলাম বলেন, যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেসবের বিরুদ্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ডকুমেন্টস আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে সব ধারা যুক্ত করা হয়েছে, সেই সব ধারা অনুযায়ী আমরা সর্বোচ্চ শাস্তি প্রত্যাশা করছি।

তিনি আরও বলেন, মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান আদালতে তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক ও রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে দুর্নীতি দমন কমিশন।

আজমিনা সিদ্দিকের মামলায় যুক্তিতর্ক ও শুনানি শেষ হয়েছে এবং আদালত আগামী ২ ফেব্রুয়ারি রায়ের তারিখ ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ১৮ জানুয়ারি যুক্তিতর্ক শুনানির দিন ধার্য রয়েছে।

বর্তমানে মামলা দুটি ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন।

