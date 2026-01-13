নিখোঁজ-অপহৃত শিশু দ্রুত উদ্ধারে চালু হচ্ছে জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থা
নিখোঁজ ও অপহৃত শিশুদের দ্রুত উদ্ধার নিশ্চিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাচ্ছে জাতীয় পর্যায়ের জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থা Missing Urgent Notification (MUN Alert)। একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে নিখোঁজ শিশু সংক্রান্ত ২৪ ঘণ্টার টোল-ফ্রি হেল্পলাইন ১৩২১৯।
এছাড়া কোনো শিশুর অশ্লীল ছবি বা যৌন নির্যাতনের ছবি মোবাইলে ধারণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে সেই তথ্য সিআইডির কাছে পৌঁছে যাবে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর মালিবাগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহ এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিখোঁজ বা অপহৃত কোনো শিশুর বিষয়ে যুক্তিসংগত আশঙ্কা দেখা দিলে যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি সতর্কবার্তা জারি করা হবে। এতে সাধারণ জনগণ দ্রুত তথ্য দিয়ে উদ্ধার কার্যক্রমে সরাসরি সহায়তা করতে পারবে। এছাড়া কোনো শিশুর অশ্লীল বা যৌন নির্যাতনের ছবি মোবাইলে ধারণ হলেই তাৎক্ষণিকভাবে সেই তথ্য সিআইডির কাছে পৌঁছে যাবে।
সিআইডি প্রধান বলেন, বিশ্বব্যাপী নিখোঁজ শিশু উদ্ধারে জরুরি সতর্কবার্তা ব্যবস্থার ধারণাটি গুরুত্ব পায় ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিশু অ্যাম্বার হ্যাগারম্যান অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর। ওই ঘটনার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে চালু হয় AMBER Alert ব্যবস্থা, যা পরবর্তীতে ইউরোপের ৩২টি দেশসহ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, নাইজেরিয়া, কেনিয়া ও পাকিস্তানসহ বহু দেশে নিজস্ব আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিখোঁজ শিশুর ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক ঘণ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে দ্রুত ও যাচাইকৃত সতর্কবার্তা জারি করা গেলে শিশুকে নিরাপদে উদ্ধারের সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালে সিলেটে পাঁচ বছর বয়সী শিশু মুনতাহা আক্তার নিখোঁজ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একটি দ্রুত, সমন্বিত ও প্রযুক্তিনির্ভর জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে তোলে।
এই বাস্তবতার আলোকে সিআইডির Missing Children Cell-এর নেতৃত্বে এবং Zero Missing Children Platform-এর কারিগরি ও সমন্বয় সহায়তায় প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে MUN Alert ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ সহায়তায় যুক্ত রয়েছে Amber Alert for Bangladesh টিম।
MUN Alert-এর আওতায় জারি করা জরুরি সতর্কবার্তা অফিসিয়াল ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের পাশাপাশি অনলাইন ও অফলাইন সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডিজিটাল বিলবোর্ড এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল এসএমএস বা সেল ব্রডকাস্টিংয়ের মাধ্যমে প্রচার করা হবে। এর ফলে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ দ্রুত তথ্য দিয়ে শিশুকে উদ্ধারে সহায়তা করতে পারবে। পুরো প্রক্রিয়ায় শিশুর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চিত করা হবে।
নিখোঁজ শিশু সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, Missing Children Cell-এর ০১৩২০০১৭০৬০ নম্বর অথবা টোল-ফ্রি হেল্পলাইন ১৩২১৯-এ জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
সিআইডি প্রধান ছিবগাত উল্লাহ বলেন, প্রাপ্ত তথ্য যাচাই, ঝুঁকি মূল্যায়ন, সতর্কবার্তা জারি, স্থগিত বা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে সিআইডির Missing Children Cell-এর ওপর। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম বা শিশু পাচারের আশঙ্কা দেখা দিলে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ইয়োলো নোটিশ জারির ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।
আন্তর্জাতিকভাবে AMBER Alert পরিচালনাকারী সংস্থা NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) এবং মেটার সহযোগিতায়, সিআইডির ও Zero Missing Children Platform-এর সমন্বয়ে এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।
