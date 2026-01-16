আসিফ নজরুল
গণভোটে হ্যাঁ বা না-এর পক্ষে বলার অধিকার সবার আছে
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে বলার অধিকার যেমন সবার আছে, না-এর পক্ষে বলার অধিকারও সবার আছে।
তিনি বলেন, আপনি যদি মনে করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট আমলের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চান, দেশে বৈষম্য নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন আগের মতোই অব্যাহত থাকুক, কোনো সমস্যা নাই, আপনি বলেন আমি না-এর পক্ষে আছি, সমস্যা নাই। কিন্তু আমরা কাউকে প্রচারণা থেকে বিরত রাখার অধিকার আমাদের নাই, ইচ্ছাও নাই।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, আমরা মনে করি যে এটা মানুষের বিবেকবোধের ব্যাপার। ১৫ বছর আপনারা দেখেছেন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার না হলে কী হতে পারে।
এমইউ/বিএ