ইসি সচিব

অপতথ্য মোকাবিলায় ইসির প্রস্তুতি জানতে চেয়েছেন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে অপতথ্য (মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন) মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস। পাশাপাশি নির্বাচনকেন্দ্রিক সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নিকোলাস উইকস। এসময় ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংবাদিকদের আখতার আহমেদ বলেন, আজ আমাদের এখানে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (হিউম্যান রাইটস, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি) এসেছিলেন। তারা মূলত দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি, দলীয় নিবন্ধনের পর আপিল প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হয়েছে- এসব বিষয় জানতে চেয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিদ্যমান তথ্য অনুযায়ী বিষয়গুলো তাদের অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২৫ জানুয়ারি আরও বিস্তারিত ব্রিফিং দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

ইসি সচিব বলেন, সুইডেনের প্রতিনিধিদল বিশেষভাবে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথমত- নির্বাচন ঘিরে মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন আমরা কীভাবে মোকাবিলা করছি। দ্বিতীয়ত- নির্বাচনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের কোনো উদ্বেগ আছে কি না এবং নিরাপত্তা প্রস্তুতির পর্যালোচনা কীভাবে করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের তেমন কোনো বড় ধরনের উদ্বেগ নেই। তবে তারা জানতে চেয়েছেন আমাদের প্রস্তুতি কী? আমরা আমাদের ডেপ্লয়মেন্ট প্ল্যান তাদের জানিয়েছি।

তিনি বলেন, সুইডেনের প্রতিনিধিদল ব্রিফিংয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং প্রয়োজন হলে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তারা বলেছেন- আমাদের যদি কোনো ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন তাদের জানানো হয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট ইস্যু নয়, বরং একটি সাধারণ ধারণা নেওয়ার জন্যই তারা এসেছিলেন।

অপতথ্য মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের গঠিত সেলের কার্যক্রম সম্পর্কেও সাংবাদিকদের অবহিত করেন ইসি সচিব। তিনি বলেন, এই সেল এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। আমি চাই সাংবাদিকরা সরাসরি সেলের কার্যক্রম দেখে আসুন। বাস্তবে দেখে আপনারা যে প্রশ্ন বা পরামর্শ দেবেন, তা আরও বস্তুনিষ্ঠ হবে।

আখতার আহমেদ আরও বলেন, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আপনারা যদি মনে করেন কোথাও ঘাটতি আছে বা আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, তাহলে তা সরাসরি জানাতে পারবেন।

